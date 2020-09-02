اندبندنت عربية: قبضة إيران وشيطنة دول الجوار العربي زورا وبهتانا من قبل ميليشياتها هو ما يعوق تواصل العراق عربيًا

لماذا لا يتواصل العراق مع محيطه العربي؟ ومن يفشل كل خطوة يخطوها في هذا الاتجاه؟

هذا هو ما حاولت صحيفة الاندبندنت الاجابة عليه عبر خبراء وصحافيين عراقيين.



وقالت الاندبندنت، يشهد العراق تحركات عربية ولقاءات مرتقبة، تعكس اهتماماً عربياً سيرسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات مع محيطه العربي. ويسير التحرك نحو العالم العربي بخطى كبيرة، إذ أثمرت القمة العراقية – المصرية – الأردنية التي عُقدت في عمّان يوم 25 أغسطس (آب) الماضي، إعادة طرح فكرة مشروع "الشام الجديد" الذي يربط العراق ومصر عبر الأردن. ويركز المشروع على التعاون الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية بين البلدان الثلاثة. كما ستشهد الأيام المقبلة زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية، بعد الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد في 27 أغسطس الماضي.

تحركات ديبلوماسية وزيارات رسمية ،عدّ بعض المحللين أنها ستخلص العراق من قبضة إيران، وتخلق مشاريع تنموية تعود بالفائدة على العراق والدول العربية على حد سواء، في حين اعتبر آخرون أنها لا تعدو سوى كونها مجرد تحركات ديبلوماسية، لن تصب في مصلحة العراق الذي يحتاج إلى استعادة دوره السيادي أولاً، ومن ثم الانتقال إلى بناء علاقات خارجية متوزانة. كما نظر قسم آخر من المراقبين بعين الشك إلى تلك التحركات، مطالبين بألا تفتح هذه العلاقات الباب أمام الدول العربية للتدخل في شؤون العراق.

ورأى الصحافي العراقي عثمان المختار: وفق اندبندنت أن المساعي العربية لانتشال العراق من حال الانغلاق غالباً ما كانت تصطدم بالفاعل الإيراني القوي على الأرض العراقية، والأحزاب والميليشيات المرتبطة به، فإيران ومن خلال أذرعها في العراق عملت على الوقوف ضد كل محاولة عربية لاستعادة العراق وضعه الطبيعي، مثلما يحدث الآن من محاولات لإعاقة إعادة فتح معبر عرعر بطرق مختلفة.



كما اعتبر الكاتب العراقي وقاص القاضي أن “الأحزاب الحاكمة غالباً ما تروج عبر ماكيناتها الإعلامية ومؤسساتها الدينية للأفكار التي تقف ضد أي تقارب عربي، فخطابها يتجه غالباً نحو شيطنة دول الجوار العربي، ووصفها بأنها منبع الإرهاب”، وبالتالي لم ترغب دول عربية عدة بالتقدم نحو العراق بسبب الهيمنة الإيرانية. في السياق ذاته، صرح المدون علي عادل بأن “العراق يعيش تحت هيمنة الكتل السياسية التي تصر على إبعاده عن محيطه العربي.

من جانب آخر، رأى السياسي العراقي المستقل صلاح العرباوي أن “الدول العربية أخطأت عندما لم تساند التغيير الذي حدث في العراق عام 2003″، مضيفاً أن السياسة لا تؤمّن بالفراغ فعندما ترك العرب فراغاً عربياً شغلته غيرهم من دول الجوار.

في سياق متصل، أكد الصحافي إياد الدليمي أن أي انفتاح عربي مع العراق وإن كان متأخراً فهو لمصلحة الجميع، ولابد للدول العربية أن تعلم أن وجود عراق متعاف إلى جوارها أفضل من عراق مضطرب”. وأوضح الدليمي أن “عملية الدعم العربي يجب أن تكون مشروطة باعتماد إصلاحات حقيقية، قادرة على تلبية طموحات الشعب العراقي، بخاصة مع وجود رغبة أميركية وأوروبية خلف هذا الدعم”.



ولم يبتعد الكاتب العراقي حسين رشيد عن هذا الرأي، إذ شدد على أن “عودة العراق ‏إلى محيطه العربي مطلوبة من الطرفين، فكلاهما يضيف قوة إلى الآخر”، موضحاً أنه “بعدما تخلت الدول العربية عن العراق عام 2003، أيقنت الآن أهمية عودة الأمور إلى نصابها، فالعراق بلد كبير وغني وقوي، ويمكن أن يكون له تأثير كبير في القضايا العربية.

لقاء الكاظمي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبد الله الثاني وذهاب وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الى بغداد خطوات مبشرة عراقيا المهم أن يقدر الكاظمي على مواصلتها بجد.

أ.ي