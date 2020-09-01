الصدر يدعو لإغلاق مقار الحشد الشعبي الإرهابي.. وعراقيون: إبدأ بتصفية سرايا السلام والقبعات الزرقاء وجيش المهدي

خبراء: مزايدة سياسية ولن تحقق أي نتيجة وإيران صاحبة الأمر



بعد 100 يوم مما أسماها بالاعتكاف السياسي، وترك الفرصة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عاد الصدر للميدان السياسي مرة ثانية. وأصدر بيانًا يدعو فيه الحشد الشعبي الإرهابي، لإغلاق مقاره وتصفية عناصره السيئة وكفاه مهاترات سياسية والانضمام للقوات الرسمية.



وبعيدا عن جهل مقتدى الصدر، لأن الحشد الشعبي الإرهابي ومنذ حكم حيدر العبادي، جزء من القوات المسلحة العراقية رغم أنه ليس أكثر من ميليشيات ايرانية عميلة.

رد عراقيون، على مقتدى الصدر، الذي استباحت ميليشياته دماء المتظاهرين في أكتوبر 2019 الماضي، وقالوا له حسنا دعوتك جيدة، إبدا فورًا بتصفية سريا السلام وجيش المهدي والقبعات الزرقاء، وكلها تدين لك بالولاء وسيصدق العراقيون كلامك وقل لهم قطعنا رواتبكم من عندنا.. هل تقدر؟!



وكان قد طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحشد الشعبي الإرهابي، بالاندماج مع القوات الأمنية الرسمية، وإغلاق مقرّاته بشكل نهائي، والابتعاد عن المهاترات السياسية.

وقال الصدر في بيان أصدره: أدعو إخوتي في الحشد الإرهابي إلى ترك الدنيا، والابتعاد عن المهاترات السياسية، كما وأدعوه إلى تصفية عناصره من السيئين، والعمل على اندماج العناصر الجيدة مع القوات الأمنية لتحقق شعارهم (حفظ هيبة الدولة).

وأضاف: يجب محاكمة العناصر المسيئة، لتبقى هيبته وصورته ناصعة عند الجميع وتخرس كل ألسن السوء عنه!!





وتابع: أملي في وضع خطة لغلق المقرات التابعة له حباً بالعراق وطاعة لله.

وأشار الصدر، إلى أن الصراعات العشائرية لا سيما في عراقنا الحبيب تحصد الأرواح والأموال وتزعزع الأمن بلا رادع وبلا خجل، لافتاً إلى أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تفاقمت وازدادت الصراعات بينهم على المناصب والحكم، والتسلط على رقاب الشعوب المظلومة.

مراقبون اعتبروا تصريحات الصدر، مجرد مزايدة سياسية ولن تصل لشىء، ولن تسمح إيران بشىء ولن يقوم هو بتسريح العناصر الإرهابية المحيط به.