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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 01 أيلول 2020 04:20 م

نجل الشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب يسلّم مقتنيات والده لمكتبة الكونجرس الأمريكية

بدر شاكر السياب

أعلن نجل الشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب، عن نيته تسليم مقتنيات والده الى مكتبة الكونجرس الأميركية، بغية الحفاظ عليها.

فيما نقلت وسائل إعلام عن غيلان السيّاب قوله، إن العراق مرّ بعقود من الحروب والحصار وأن اسرته تضررت جراء ذلك، وان الانتقالات الكثيرة من دار الى دار، كان لها أثر في فقدان الكثير من المقتنيات.

وأضاف أن الفقد الأكبر كان أثناء وفاة والده وانتقال العائلة من الدار الحكومية حيث فقدت كمية كبيرة من الصناديق التي كانت تحتوي على كتب الشاعر العراقي المعروف (1964-1926) وعلى مخطوطاته.

وذكّر بالحرب العراقية-الإيرانية التي اضطرت أهله الى الهرب من البصرة الى الموصل، وترك دارهم في عهدة من يفترض أن يحرسها وإذ به يبيع مقتنياتها في السوق كما قال، وأبرزها مكتبة السيّاب.

نجل الأخير أردف بأنه خلال زيارته للبصرة، أخذ يجمع ما تبقى من مخطوطات والده ونقلها الى الولايات المتحدة حيث يقيم، وعندها أعلن عن نيته منحها إلى «مكتبة الكونغرس بعدما رأى إهمال الجهات الحكومية في الحفاظ على منزل السيّاب وحفظ تراثه.

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