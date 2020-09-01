"السلاح السائب" في يد الأحزاب والعشائر والميليشيات.. من أخطر القضايا التي تواجه حكومات العراق منذ 2003

أكد مراقبون، أن الحصول على سلاح في العراق أسهل من شراء البضائع والخضراوات لأن الأسلحة معروضة في بسطيات في أسواق مكشوفة لا تختلف عن بسطيات بيع الملابس القديمة والأدوات المنزلية في سوق مريدي الشعبي الشهير في مدينة الصدر شرق بغداد.

وأشاروا إلى أن "السلاح السائب" من أخطر القضايا، التي تواجه حكومات العراق منذ 2003، نظرا لضخامة وتنوع هذا الملف ما بين الأحزاب والعشائر والميليشيات.

وقد حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكدا أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها، وأوضح أن الدولة العراقية فقط هي المسؤولة عن محاسبة المعتدين.

وأكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها "تظاهرات تشرين" فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين، كما شدد على حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.



وأكد الكاظمي رفضه غلق الشوارع والطرقات، وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين أثناء الاحتجاجات، وأثنى على "الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات "داعش" الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق".

بعض أصوات السياسيين تنبهت إلى ذلك لكنها لم تكن سوى صرخة في الوادي. من أين يتدفق هذا الكم الهائل من السلاح على العراق؟ حتى بات العراق مخزنًا للأسلحة بكل أنواعه.

والسؤال المطروح هو: كيف يتم استخدام هذا السلاح؟ ومن هو الذي يستخدمه؟ وضد من؟ ووفق أي أجندات؟.

لم يعد الموضوع سراً إذ يعود هذا السلاح إلى جهتين أساسيتين: النظام الإيراني والمليشيات المسلحة التابعة لها، والهدف منه هو استخدام الأراضي العراقية لأية مواجهة عسكرية في المنطقة.

مما لا شك فيه أن الدولة العراقية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن فوضى السلاح، خاصة بعد حصول شيوخ قبائل وأبنائهم على رخص حمل سلاح، ومنح عشرات الآلاف من رخص حيازته للمواطنين.

يشكل انفلات السلاح وعدم تنظيمه بقوانين محكمة من أكبر المخاطر التي انعكست على أمن المواطنين، وأدت لوقوع الكثير من جرائم القتل على الرغم من إقرار البرلمان العراقي السابق لقانون تنظيم عملية حيازة الأسلحة. لكن منح الرخص تتم من خلال العلاقات والوساطات. وتقوم الجهات الخاصة بإنجاز نحو 500 رخصة جديدة كل يوم حسب الإحصائيات الأخيرة.



إن انفلات الأسلحة بهذه الطريقة وشرعنة قوانينها أحدث بلبلة في الشارع العراقي وخاصة أن بعض المدن مثل البصرة تشهد معارك عشائرية، وغالبية الشيوخ وأبنائهم حصلوا، عن طريق علاقاتهم أو عبر المال، على رخص حمل سلاح حيث تنفّذ معظم الجرائم عبر هذه التراخيص.

وأصبحت النتيجة أن قانون حمل الأسلحة أدى إلى عسكرة المجتمع وتهديد السلم فيه بعد تسربه إلى العصابات المنظمة، والجهات الإرهابية التي أصبحت تتنقل بسلاح مرخص، ولا أحد يستطيع اعتراض طريقها.

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تعدت الأسلحة الخفيفة إلى الأسلحة المتوسطة مثل المدافع وقذائف هاون ودرون التي أصبح استخدامها أمراً مألوفاً في النزاعات العشائرية المتكررة بحيث إن عشائر البصرة وحدها تمتلك سلاحًا وذخيرة يمكنها تجهيز فرقتي مشاة عسكريتين بمعدل 5 آلاف جندي لكل فرقة.

ولا توجد للحكومة العراقية أية خطط لحصر السلاح بيد الدولة، بل أصبح العراق في ظل الحكومات المتعاقبة بوابة سهلة لتهريب السلاح من منافذ متعددة، أمام عجز القرارات الرسمية بحصر السلاح بيد الدولة منذ عام 2003 وحتى الوقت الحاضر.