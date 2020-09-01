59 إصابة و131 حالة شفاء من فايروس كورونا في بابل

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة سجلت 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وذكرت الدائرة في بيان، أن عدد الإصابات المؤكدة في الموقف الوبائي لدائرة صحة بابل ليوم الثلاثاء، بلغت 59 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 131 حالة اما عدد الوفيات فتم تسجيل حالتين.



وأوضحت أن عدد الإصابات الكلي التراكمي بلغ 10826 وعدد حالات الشفاء الكلي بلغ 9232.