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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 01 أيلول 2020 03:46 م

كاتانيتش يجدد عقده مع المنتخب العراقي لعام إضافي

كاتانيتش

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تجديد عقد المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام إضافي لتدريب منتخب أسود الرافدين حتى عام 2021، وذلك بعد أن كان عقده انتهى أمس الاثنين بشكل رسمي.

وتوصل الاتحاد العراقي لاتفاق رسمي يقضي بتجديد عقد كاتانيتش لعام آخر، وذلك بسبب التحسن الكبير لأداء منتخب أسود الرافدين في المباريات الدولية، الودية والرسمية.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد هشام محمد في بيان رسمي: إن الاتحاد اجتمع مع وكيل أعماله بهروز دزهبود في محافظة أربيل من أجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض البنود.

وأضاف محمد: تم الاتفاق على تخفيض جزء من راتب المدرب وكذلك من قيمة العقد الجديد، الذي سينتهي في 30 آب 2021.

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