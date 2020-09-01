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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 أيلول 2020 03:45 م

توابع زلزال رحيل مسي.. رئيس برشلونة مهدد بالسجن

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كشفت شبكة “سكاي سبورتس”، أن الرئيس القادم لنادي برشلونة عند انتخابه يحق له اتخاذ كافة الإجراءات لمقاضاة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو إذا باع ميسي ودخوله السجن.
وذكرت الشبكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إذا رحل ميسي مجانًا عن برشلونة سيتعرض النادي لخسائر مالية كبيرة في الموسم المقبل”.
وتابعت “بسبب العجز المالي الذي يعاني منه برشلونة، قد يتجه الرئيس القادم للنادي بمقاضاة بارتوميو، وفرض غرامة مالية كبيرة ضده وهو ما سيجبر الأخير بعرض أصوله الشخصية للبيع لمحاولة تعويض النادي عن الضرر المادي الكبير في حالة بيع ميسي وهو ما سيعرضه إلى دخول السجن”.
وأضافت “هذا السبب الذي يجعل بارتوميو يصارع ويقاتل حتى النهاية للإبقاء على ميسي لأنه لن يستطيع تعويض النادي ماديًا بأي شكل من الأشكال إذا رحل الأرجنتيني”.
ومن المفترض أن تُقام انتخابات نادي برشلونة في 15 اذار 2021، كما أعلنت الإدارة الحالية قبل أسبوعين عند خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ بنتيجة 8-2.
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