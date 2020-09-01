الكاظمي: هناك أطراف تعتاش على الفوضى ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان هناك أطرافا تعتاش على الفوضى وأننا نعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة.

وذكر الكاظمي بحسب بيان مكتبه الاعلامي، ان “هناك أطراف تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية” مؤكدا “لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون” .

وأضاف الكاظمي، “على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد.

وأشار الى انه “يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها.