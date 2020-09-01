رئيس الجمهورية يستقبل جينين بلاسخارت في قصر بغداد





استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، أهمية دور المنظمة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، لا سيما في الظرف الراهن الذي يسعى فيه العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

بدورِها جددت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسساته، واستمرارها بتقديم المشورة والمساعدة بما يحقق للعراقيين تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات.