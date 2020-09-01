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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 01 أيلول 2020 03:14 م

مقتل امرأة وإصابة 3 من عناصر الأمن بانفجار في كركوك

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل امرأة وإصابة 3 من أفراد الأمن بانفجار سيارة مفخخة في نقطة تفتيش شمالي البلاد .

وقالت الخلية في بيان، إن "عجلة مفخخة انفجرت في سيطرة "جسر مريم بيك" طريق تكريت - كركوك، ما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين، كمعلومات أولية عن الحادث".

وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق، كما تشهد العاصمة بغداد بشكل شبه يومي سقوط صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف اغلبها السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ومطار بغداد الدولي.
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