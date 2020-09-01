الدولار يهبط أمام العملات الرئيسية لأدنى مستوى في عامين

تراجع الدولار الأمريكي عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدنى مستوى في أكثر من عامين قبيل بيانات اقتصادية بالولايات المتحدة.



ويترقب المستثمرون صدور بيانات مديري المشتريات الصناعي والإنفاق على البناء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية حيث كثف المستثمرون رهاناتهم على أن إطار السياسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يعني أن الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة طويلة بعد أن سمح للتضخم بالتسارع أعلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وتواصل العملة الأمريكية خسائرها بعد أن سجلت بالأمس أسوأ أغسطس/آب في 5 أعوام.



وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1979 دولار وهو أعلى مستوى للعملة الأوروبية في عامين.

كما هبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة إلى 105.73 ين، وتراجعت أمام الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.3445 إسترليني.

في حين استقر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري عند 0.9034 فرنك.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 91.851 بعد أن سجل مستوى 91.746 في وقت سابق من اليوم وهو الأدنى منذ مايو/آيار لعام 2018