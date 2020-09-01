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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 أيلول 2020 03:10 م

النفط : إيرادات أغسطس تتجاوز 3.5 مليار دولار لهذا السبب

النفط العراقي
أعلنت وزارة النفط ، اليوم الثلاثاء، عن كميات صادرات الخام والإيرادات عن شهر أغسطس/ آب 2020، والتي شهدت ارتفاعا شهريا بدعم من زيادة معدل سعر البرميل.
وقالت وزارة النفط، في بيان لها، إن كمية صادرات النفط الخام بلغت 80.49 مليون برميل خلال الشهر الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن إيرادات صادرات أغسطس/ آب من الخام بلغت أكثر من 3.52 مليار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس/ آب 2020 من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 77.5 مليون برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 2.99 مليون برميلا.
وأضاف جهاد، أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2.597 مليون برميلا، كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2.5 مليون برميلا، ومن جيهان كان المعدل اليومي 97 ألف برميلا.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 43.693 دولارا، علما بأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 40.762 دولاراً في الشهر الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية خلال شهر يوليو/ تموز 3.49 مليار دولار، من خلال تصدير 85.66 مليون برميل من النفط الخام.
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