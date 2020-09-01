محلل سياسي: الكاظمي والغانمي كانا على علم بخطة حرق وتدمير قناة دجلة ولم يتدخلا

أكد المحلل السياسي مصطفى سالم، أنه عندما تكون المليشيات طرفاً في أي تخريب، تتوقف القوات الحكومية عن تلقي الأوامر.



وقال سالم في تصريح صحفي، إنه "عندما تكون الميلشيات طرف في أي مشكلة وتخريب، تتوقف القوات الحكومية، عن تلقي الأوامر، من رئيس الوزراء و وزير الداخلية".



وأوضح أن "المعلومات المؤكدة، أن الكاظمي والغانمي، كانا على علم بخطة حرق وتدمير قناة دجلة ولم يتدخلا".

