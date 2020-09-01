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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 01 أيلول 2020 01:55 م

النزاهة تضبط معقباً يحمل كشفاً لإنشاء وحدة لعزل مرضى كورونا بمستشفى في نينوى

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النزاهة تضبط معقباً يحمل كشفاً لإنشاء وحدة لعزل مرضى كورونا بمستشفى في نينوى


 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ ملاكاتها  في مديرية تحقيق نينوى عملية ضبط في دائرة الصحة، مُبيّنةً ضبطها معقباً يحمل كشفاً لإنشاء وحدة لعزل مرضى كورونا بمستشفى في المحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية، أشارت وبحسب بيان إلى أن , فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى انتقل إلى دائرة الصحة وقام بضبط متهم بتعقيب المعاملات، وبحوزته مستندات صرف أصلية تعود لمشاريع تابعةٍ لدائرة الصحة لا يجوز حيازتها لغير الموظف المُختصِّ حصراً، إضافة إلى ضبط "فورمات" فارغةٍ تابعةٍ لشركات، وكشف لإنشاء وحدة عزل لمرضى فايروس (كورونا) في أحد المستشفيات، وأومر إدارية للجان المسؤولة عن المشروع ".

وإضافت الدائرة إنه "تمَّ ضبط  طلبات تجهيز سيارات إسعاف وسيارات خدمية لدوائر الدولة بحوزة المتهم في العملية التي أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين متعاونين معه،بينهم الموظف المسؤول عن أصل المستندات الخاصة بالصرف".

وفي عمليةٍ أخرى، أشارت الدائرة إلى أن "فريق عمل المديرية، الذي انتقل إلى مديرية تربية نينوى، تمكَّن بعمليةٍ منفصلةٍ من ضبط متهمٍّ يدَّعي انه وكيل شركات مقاولات وبحوزته معاملات سلف وفحوصات مختبرية، لافتة إلى قيام المتهم بطلب مبالغ ماليَّةٍ من أحد الأشخاص؛ لقاء تمشية مقاولة المدارس في منطقة (زمار)".

وتابعت الدائرة إنه تمَّ "تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مذكرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمتهمين على قـاضي محـكمة التحـقيق المختـصة بقـضايا النـزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادتين ( 340 و307) من قانون العقوبات".
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