وزير النفط يبحث مع السفير السعودي التنسيق والتعاون في مجال الطاقة







بحث وزير النفط احسان عبد الجبار مع سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمري التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية .



وذكر بيان لوزارة النفط ان , الوزير استقبل السفير السعودي وجرى في المقابلة بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والعمل على توسيع وتطوير وزيادة حجم التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة ، فضلاً عن التنسيق والتعاون لمعالجة ومواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ".





واشار البيان الى انه تم التأكيد ايضا , على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية ، والنمو المضطرد الذي اثمر عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف الى الانتقال بالعلاقات الى افاق تعاون اوسع ، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين ".