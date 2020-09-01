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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 أيلول 2020 12:52 م

السوداني يكشف آخر تطورات قرار إيقاف تجديد عقود شركات النقال

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق
كشف النائب محمد شياع السوداني، اخر تطورات قرار الامر الولائي الذي أصدرته محكمة بداءة الكرخ بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال.
وقال السوداني في تغريدة على “تويتر” إن “رئاسة محكمة استئناف الكرخ، ابلغتنا بأنَّ موعد ألمرافعة (2020/9/3) في ضوء تظلم هيأة الإعلام والاتصالات على قرار الأمر الولائي وسنعدُّ الدفوعات اللازمة ونحضر المرافعة بإذن الله “.
وأوضح أن “القضاء العراقي هو الفيصل العادل”.
وكانت المحكمة قد أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف تجديد وتمديد عقود شركات آسيا سيل وزين العراق وكورك تيليكوم، لحين حسم الدعوى.
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