تعرف على أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم، اليوم الثلاثاء 1.9.2020، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
اسعار الدولار في الاسواق المحلية:
سعر بيع الدولار : 123,250
سعر شراء الدولار : 122,250
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اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 119,90 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 134,15 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 733,26 ليرة تركية
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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1985,68$
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سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,70 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,05 دولار