انطلاق ماراثون امتحانات الإعدادية بمشاركة أكثر من 480 الف طالب وطالبة

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، انطلاق الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي بتوجه نحو 482364 طالبا وطالبة موزعين على مختلف محافظات البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان لها، ان هناك 137130 طالبا للفرع الأدبي و235100 طالب للفرع العلمي/ الأحيائي، وكذلك 110134 طالبا علمي/ تطبيقي، ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة قد شاركوا في الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في اليوم الأول لها وسط اجراءات وقائية مشددة حفاظاً على سلامتهم من وباء كورونا والتي ستستمر لغاية 23 من شهر أيلول الحالي.

وأشار البيان، الى ان الأسئلة الامتحانية اتسمت بالوضوح والدقة العلمية وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب وشملت المحتوى المقرر والموضوعات المطلوبة بشكل متوازن كما كانت صياغتها اللغوية واضحة ومناسبة للوقت المخصص.

من جانبه دعا وزير التربية علي حميد الدليمي الى ضرورة توفير التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والطبية ، بغية انجاح العملية الإمتحانية ، مؤكداً في الوقت ذاته ان التحديات التي يواجهها وطننا الحبيب ستكون حافزاً للجميع ، لتحقيق المنجز والطموح المطلوب اسهاماً ببناء الوطن ورفعته وتقدمه.



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