الزجراوي: العراق لم يتحرك لغاية الآن ليتباحث مع روسيا من أجل تنويع سلاحه

قال النائب عن تحالف سائرون، محمد الزجراوي، إن العراق لا يستطيع التعامل مع روسيا في ملف تنويع توريد السلاح بسبب الضغوطات الأمريكية.



وقال الزجراوي في تصريح صحفي، إن "قضية تنويع موارد الأسلحة للعراق مهمة جداً، فضلا عن وجود دعم برلماني وسياسي لهذه الخطوة".



وأضاف أنه "العراق لم يتحرك لغاية الآن ليتباحث مع روسيا من أجل تنويع سلاحه بسبب الضغوطات والتهديدات التي تمارسها الولايات المتحدة على الحكومة العراقية بشأن ذلك"، مبينا أن "أمريكا تريد ابقاء ملف التسليح بيدها حصرا، حتى يبقى العراق ضعيفا".