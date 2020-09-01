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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 أيلول 2020 11:59 ص

الزراعة النيابية تدعو إلى الإسراع بإنشاء السدود وتوفير المياه للخطط الزراعية

الزراعة النيابية
دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الى الاسراع بانشاء السدود لاستطلاح مساحات كبيرة من الاراضي وتوفير الكميات اللازمة للخطط الزراعية.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان "الوضع  في العراق ودول المنبع المجاورة تركيا وايران يتسم بالتذبذب بالايرادات الفصلية والسنوية مما يؤثر بشكل سلبي على الخطط الزراعية.
 واضاف الشمري ان "فترة الايرادات العالية تكون خلال فصل الربيع وهي لا تخدم الموسم الزراعي الشتوي ولا الموسم الزراعي الصيفي لذلك فأن انشاء السدود يعتبر ضرورة ملحة.
 واوضح ان "هدف انشاء السدود الرئيسي تأمين وتنظيم المياه اللازمة للري من خلال خطط تشغيل صيفية وشتوية مبنية على سياسة تشغيل مركزية لتلبية الاحتياجات المائية على مدار السنة للقطاعات المستخدمة للمياه كافة وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يستهلك بحدود 85% من حجم المياه المتاحة وتامين كميات معينة من الخزين للسنة التالية في حالة استمرار الشحة لسنة ثانية لغرض تأمين الاحتياجات المائية بالحد الادنى للقطاع الزراعي وتأمين مياه الشرب.
 واكد الشمري ان "توليد الطاقة الكهربائية التي تولدها السدود كطاقة كهربائية نظيفة لا تسبب تلوثاً للبيئة وهذا ما يدعو الى الاستمرار في انشاء السدود عموما.ً
وتابع ان "انشاء السدود سيوفر  انتاجا وفيرا للثروة السمكية وتطوير السياحة للساكنين قرب السدود او المواطنين الراغبين بالاستمتاع بمواقغ مريحة وجذابة.
وشدد اشمري على "اهمية اعطاء هذا الامر الاولوية في الخطط الحكومية المقبلة.
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