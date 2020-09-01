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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 أيلول 2020 11:56 ص

التعليم تعلن بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي المقبل

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020 ابتداء من  اليوم  الاول من ايلول  ولغاية الثلاثين منه.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي في بيان  إن برامج الدراسات العليا المفتوحة في الجامعات العراقية تصل الى ١٩٠٠ برنامج على وفق شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للتخصصات العلمية والهندسية والطبية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.


وأضاف أن نظام التقديم للعام الدراسي 2021/2020 سيكون متاحا أمام الراغبين بالتقديم عبر الرابط (http://adm.rdd.edu.iq)ابتداء من الساعة ١٢ عند منتصف الليل من الأول من أيلول ولغاية الأربعاء الموافق الثلاثين من الشهر نفسه.

وتابع أن الامتحان التنافسي سيكون في القاعات الدراسية موزعا حسب التخصصات حيث سيكون تاريخ 10/18 موعدا لامتحان المجموعة الطبية والهندسية وتاريخ 10/19 موعدا لامتحان تخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية فيما سيكون تاريخ 10/20 موعدا لامتحان مجموعة العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الإدارية والاقتصادية

وأشار الى أن المتقدمين سيتنافسون على حجز أحد عشر ألف مقعد دراسي معربا عن أمله بالتوفيق لهم بالقبول على وفق الاستحقاق.
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