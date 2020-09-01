نائب: الإصابات بين النواب تمنع عقد جلسة برلمانية بالوقت الحالي

أكد النائب الشبكي قصي الشبكي، أن الإصابات بين النواب تحول دون عقد جلسات برلمانية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة كون انعقاد الجلسات بانتظام بات ضرورة ملحة.

وقال الشبكي ، إن "مجلس النواب لا يمكنه ان يعقد في الوقت الراهن أي جلسة برلمانية لكثرة الاصابات بفيروس كورونا بين النواب، سيما في الشهر الماضي.

وأضاف ان "البرلمان ملزم بالانعقاد في الوقت القريب لضرورات ملحة، الا ان الجلسات سوف لن يكتمل فيها النصاب بسبب الخشية من تفشي الفيروس.

وأشار الشبكي إلى أن "هناك مباحثات نيابية مستمرة عبر مواقع التواصل المختلفة من اجل تمرير القضايا المهمة الاقتصادية والسياسية.