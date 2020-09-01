عادل اللامي: تعيينات المفوضية الأخيرة غير عادلة ورقابة الانتخابات الدولية لا تجدي نفعا

شدد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الاسبق عادل اللامي على ضرورة توفير رقابة محلية صارمة، لافتا إلى أن الرقابة الدولية قد تكون غير مجدية، مشيرا إلى أن الاطراف السياسية التي اعترضت على المفوضية كان بسبب التمثيل غير العادل.

وقال اللامي ، إنه "لا يمكن ضمان تحقيق نتائج نزيهة في الانتخابات النيابية المبكرة دون توفير رقابة محلية من كيانات سياسية ومنظمات معنية بالانتخابات.

وأضاف أن "الحديث عن وجود مراقبين اجانب ومنظمات دولية خلال الانتخابات غير مجد كون الرقابة المحلية هي السبيل الوحيد لضمان نتائج عادلة.

واشار إلى أن "بعض الاطراف السياسية اعترضت على المفوضية بسبب التمثيل غير العادل وهو حق مشروع وعلى الجميع الدخول بانتخابات تتوفر فيها شروط النجاح.

وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت مؤخرا عن تعيين أربعة مديرين عامين، ثلاثة منهم من المكون الشيعي وآخر كردي، فيما تم اقصاء المكون السني والاقليات.