العكيلي: القوانين تؤمن حرية ممارسة الشعائر الدينية و لا تسمح بفرضها على الآخرين

أكد القاضي رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي ان القوانين تؤمن حرية ممارسة الشعائر الدينية ولكنها لا تسمح بفرضها على الاخرين.

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وقال العكيلي في بيان تعقيبا على حرق مكتب قناة دجلة الفضائية في بغداد بحجة بثها اغاني يوم العاشر من محرم : "لا توجد قاعدة اخلاقية ولاقانونية تمكنك من اجبار الاخر المختلف على ان يشاركك حزن عقائدي او مذهبي، لان الحزن شعور صادق غير اختياري، وليس نفاق او تمثيل.

واضاف: "يفتي بعضهم بحرمة مشاركة المسيحيين افراحهم باعياد الميلاد،،لكنه يريد اجبار الاخر على ان يشاركه حزن يؤمن به هو.

وتابع: "تؤمن لك القوانين حرية ممارسة شعائرك الدينية،لكنها لا تسمح لك بفرضها على الاخرين.



وتساءل العكيلي قائلا : "بربكم ؟؟ من اهان ثورة الحسين اكثر؟ هل المختلف الذي بث اغان يوم استشهاده؟ام من سرق وخرب ودمر بلد باسم الحسين؟واستخدام اسمه واسم ابيه وامه الزهراء(عليهم السلام )كادوات نصب لخداع الناس ومصادرة ارادتهم؟.