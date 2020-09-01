محافظ الأنبار يطالب الحكومة بالإسراع في الكشف عن مصير مختطفي الصقلاوية والرزازة



طالب محافظ الانبار علي فرحان الحكومة بالاسراع بالكشف عن مصير مختطفي الصقلاوية والرزازة.



وقال خلال لقائه عددا من ذوي ضحايا مختطفي الصقلاوية وسيطرة الرزازة ان حكومة الانبار المحلية بذلت جهوداً كبيرة في البحث عن مصير هؤلاء المختطفين من خلال مخاطبة الحكومة المركزية للكشف عن الجهات التي اقدمت على اختطاف اكثر من الف و800 مختطف من ابناء الانبار ولكن دون جدوى.



وجدد محافظ الانبار "مطالبته للحكومة المركزية بالكشف عن مصير المختطفين وإنهاء هذا الملف الشائك، ودعاها الى الوقوف بجدية مع عائلاتهم التي تعاني اوضاعاً معيشية سيئة.