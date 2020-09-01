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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 01 أيلول 2020 11:25 ص

الكاظمي يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية.. ويؤكد أهمية التركيز على التدريب

الكاظمي
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة،  مصطفى الكاظمي، مساء امس  اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع جمعة عناد  والداخلية عثمان الغانمي

وبحث الاجتماع بحسب بيان لمكتب, سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، و وضع إستراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها  على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها.

واضاف البيان, ان الاجتماع  تناول  ايضا وضع البنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقاً لأسس علمية حديثة.

و أكد  الكاظمي  خلال الاجتماع  أهمية التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل.

كما شدد, على وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء.
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