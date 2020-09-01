الداخلية ترفض الاعتداء على قناة دجلة وتتوعد بتطبيق القانون بحق المعتدين

أكدت وزارة الداخلية، رفضها الاعتداء على قناة دجلة الفضائية من قبل مجموعة خارجة عن القانون، مشيرة إلى عزمها على تطبيق القانون بحق المعتدين.

وصدر بيان عن الوزارة، أن" الوزارة تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض مجتمعنا الكريم بألوانه المختلفة وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية شهر محرم الحرام وتقدر بأجلال واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة صاحب الذكرى في هذا الشهر الحرام الإمام الحسين( عليه السلام واهل بيته وأصحابه الكرام) فإنها وفي ذات الوقت ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية وان حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة اي اساءات أو تجاوزات غير مقبولة او بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر".

وتابعت أن "الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية".