الأسدي يدعو إلى فسح المجال أمام الشباب من أجل الالتفاف حول النظام السياسي والديمقراطي في العراق

دعا رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، إلى فسح المجال أمام الدماء الجديدة من الشباب من أجل الالتفاف حول النظام السياسي والديمقراطي في العراق عبر اعطاءه المرونة والحركة.

وحذر الأسدي من أن عدم الذهاب الى التكامل الجيلي والازاحة الجيلية في العمل السياسي سيكون الفشل والفوضى في العراق.

وقال الأسدي في تصريح صحفي، إن "هناك جيل جديد وكبير من الشباب في المجتمع العراقي بالملايين، مقتنع تماماً أن الجيل الاول هو المسؤول عن الخلل في إدارة العملية السياسية في البلاد منذ 17 عاماً".

وأشار إلى أنه "لا يمكن غلق الأبواب على الشباب وندعوهم للانتخاب وعدم التظاهر!".