قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية غربي دمشق.. حملة تأديب جديدة لحزب الله والسفاح البعثي

المرصد السوري: الضربات طالت مواقع لميليشيا حزب الله



فيما وصف بضربة جديدة، تعيد التوازن لميلشيات حزب الله التي تريد إعادة التموضع والتحرك في دمشق. سقطت العديد من الصواريخ. فوق رأس ميليشيا حزب الله في سوريا في حملة تأديب إسرايلية جديدة.

خبراء، استنكروا مواصلة حزب الله وقوات الحرس الثوري الايراني البقاء في سوريا. بالرغم من ان مزاعمهما السابقة بالحرب على الجيش السوري الحر وداعش انتهت فعليا. بمذابح مروعة قادها الإرهابي الراحل قاسم سليماني وسفاح البعث بشار الأسد.. لماذا يبقون في سوريا؟

إنه إرهاب حقيقي ولعب بالتركيبة الديموغرافية للسوريين.



وكان قد قتل 5 أشخاص بينهم جنديان، في قصف صاروخي إسرائيلي الليلة استهدف مواقع عسكرية غربي العاصمة السورية دمشق.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن القصف استهدف مواقع عسكرية للجيش السوري وأخرى تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني ومجموعات موالية له.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها، نقلاً عن مصدر عسكري سوري، بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين.

فيما أشارت وكالة أنباء النظام السوري، إلى أن الاستهداف تم من فوق جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري. وصرح مصدر عسكري بأن إسرائيل ضربت المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ.



يشار إلى أن إسرائيل كانت أعلنت أوائل أغسطس، تنفيذها غارات ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات النظام جنوب سوريا، وقالت إن عملياتها جاءت رداً على زرع العبوات الناسفة في جنوب هضبة الجولان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حينها، إن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافًا لقوات النظام، موضحاً أن الضربات استهدفت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للأسد.

ويعد هذا القصف الثاني خلال الشهر الجاري، إذ أعلنت دمشق في الأسبوع الأول من أغسطس أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت لغارات جويّة قالت إسرائيل إنّ طائراتها شنّتها في جنوب سوريا.

خبراء عسكريون، قالوا إن القصف الاسرائيلي لميليشيا حزب الله الارهابي يؤثر كثيرا على قدرات الإرهابي حسن نصر وهو مهدد خطير للاستقرار ليس في سوريا فقط ولكن للمنطقة برمتها.

أ.ي