بعد عقود من الإرهاب والتطرف والتخلف.. رحلة تاريخية للسلام بين إسرائيل والإمارات

خبراء: الإمارات وإسرائيل يصنعان تاريخا جديدًا في المنطقة



اعتبر خبراء، الرحلة التاريخية بين الإمارات وإسرائيل والتي وصلت أبو ظبي. بمثابة إسدال الستار على عقود من التطرف والديماجوجية والتخلف تحت دعاوى مستهلكة ومريضة.

وقالوا إن اتفاق السلام التاريخي، بين الإمارات وإسرائيل يدشن عصرا جديدا للمنطقة يعلوه السلام وتنبذ فيه العنصرية والتطرف.

وفي بيان مشترك، أصدرته كل من دولة الإمارات العربية وإسرائيل، بعد ساعات من صول أول وفد إسرائيلي أميركي إلى العاصمة أبوظبي، شدد الطرفان على أن السلام بينهما كان خطوة شجاعة. وأكد البيان أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قد أوقف خطط ضم الأراضي الفلسطينية، وأنه يوفر تفكيرا جديدا لمعالجة المشاكل.



كما حضّ الطرفان الفلسطينيين على العودة للتفاوض واستغلال فرص السلام، مؤكدين أن الاتفاق فرصة تاريخية لإقامة علاقة طبيعية.

وأعلن بدء تعاون في الاستثمار، والسياسة الخارجية، والطيران المدني، كاشفين أن البلدين سيبدأن مناقشة آفاق التعاون الثنائي.

في السياق أيضاً، قدم البيان الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب لدوره في هذا الإنجاز، كما أعربت الدولتان عن امتنانهما للردود الدولية الإيجابية. ويشار إلى أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زاي،د كان أكد أن بلاده اتخذت قرار إلغاء العمل بقانون مقاطعة إسرائيل لصالح السلام.

وأضاف أن السلام خيار استراتيجي لكن ليس على حساب قضية فلسطين.

وواصل في كلمته، التي وجهها للجالية الفلسطينية، أن الإمارات هي بلدهم الثاني، مشدداً على تمسّك بلاده بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وكانت طائرة شركة "العال" الإسرائيلية، قد حطّت في وقت سابق، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ناقلة وفدا أميركيا إسرائيلياً، في أول رحلة تجارية بين البلدين، أتت في إطار الاتفاق الثلاثي المشترك الذي أعلن عنه في 13 أغسطس. وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وضمّ الوفد الذي أقلته الطائرة التي كتب عليها عبارة "سلام" بـ 3 لغات (العربية والإنجليزية والعبرية)،عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، يرأسه كوشنير، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأطلقت المعاهدة، بين الدولتين فرصة تاريخية في إقامة علاقات اعتيادية بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل و التي أدت إلى وقف خطط ضم دولة إسرائيل الأراضي الفلسطينية. وفقا للبيان.

وحثت الولايات المتحدة ودولة الإمارات القادة الفلسطينيين على إعادة الانخراط مع نظرائهم الإسرائيليين في المناقشات الرامية إلى تحقيق السلام.

مراقبون، قالوا إن رحلة الإمارات إسرائيل تاريخية بمعنى الكلمة، وتغلق الباب أمام تيارات الإرهاب والفوضى والتطرف في المنطقة.

أ.ي