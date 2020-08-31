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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 31 آب 2020 05:18 م

النزاهة تضبط هدراً بقرابة ملياري دينار في أحد المصارف الحكوميَّة بديالى

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط أصل إضبارة أحد قروض المصرف الزراعي في محافظة ديالى، الذي تمَّ رفع الحجز عن ضماناته العقارية، بالرغم من عدم تسديد المبلغ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط، أشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق ديالى التي انتقلت إلى المصرف الزراعي التعاوني – فرع هبهب تمكَّنت من ضبط أوليات القرض الزراعي الذي يصل إلى قرابة ملياري دينار الممنوح لأحد المقترضين، مبينة قيام مدير المصرف برفع الحجز عن سبعةٍ من أصل تسعة عقاراتٍ من الضمانات العقاريَّة المأخوذة لمصلحة المصرف، بالرغم من عدم قيام المقترض بتسديد مبلغ القرض وفوات مدة الأجل.

وأضافت الدائرة إن ملاكات المكتب انتقلت إلى مديرية التسجيل العقاري في ديالى، وضبطت المخاطبات كافة بين المصرف والمديرية بخصوص رفع الحجوزات عن الضمانات العقارية للمقترض، لافتةً إلى أن مبلغ القرض هو (1,780,000,000) مليار دينار، وأن المبلغ الذي تمَّ تسديده هو (75,000,000) مليون دينار فقط.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيد قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم مدير المصرف، وأمر باستقدام مسؤولة السجلات في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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