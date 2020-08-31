نائب يدعو للإسراع في إطلاق مباشرة المتخرجين من كليات الطب لدعم القطاع الصحي

دعا عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، الى الاسراع في إطلاق مباشرة المتخرجين من كليات الطب للعام ٢٠١٩، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين توزيع الاطباء للتدرج وتعيين الدفعة الجديدة.



وقالَ المحمداوي في بيانِ صحفيّ إنّ "من الضروري رفد المنظومة الصحية العراقية بدماء شابة تسهم في دوران عجلة الخدمات الطبية في مختلف مرافق المستشفيات لاسيما في ظل الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا وزيادة الضغط على المؤسسة الصحية عموما.



وتابع" صار لزوما على وزارة الصحة الضغط على وزارة المالية التي ترفض قرار مجلس الوزراء بجلسته المرقمة (٧٣) لسنة ٢٠٢٠ القاضي بتعيين الخريجين الجدد بحجة عدم توفر التخصيص المالي وهذه حجج لا يقبلها العقل في ظل ما يجب توفيره لدعم القطاع الصحي والجيش الأبيض الذي يعد الساتر الأول في مواجهة جائحة كورونا.



واضاف ان "المتضرر الاساس من تسويف وزارة المالية هو النظام الصحي عموما وفضلا عن المتخرجين الجدد الذين يفترض بهم الان الإلتحاق بزملائهم لمساندتهم في إنعاش القطاع الصحي في العراق.



واكد ان "قرار وزارة الصحة بتوزيع الاطباء للتدرج ينبأ بهلاك المنظومة الصحية بدون تعيين دفعة 2019 لسد النقص فلابد من تحقيق التوازن بين التدرج الذي هو حق طبيعي للأطباء وبين تعيين الدفعة الجديدة.



وطالب المحمداوي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ"الضغط على وزارة المالية لتوفير التخصيص المالي بأسرع وقت وعدم التأخر أكثر، مما قد يؤدي إلى زيادة العبئ على الأطباء.



وشدد على ضرورة "إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق نظام صحي حيوي متوازن تسانده كافة وزارة الدولة ومؤسساتها.