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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 31 آب 2020 05:03 م

لجنة تعديل الدستور : تحديد السلطات الاتحادية يمثل أبرز الخلافات داخل اللجنة

فيان صبري



أعلنت عضو في لجنة تعديل الدستور بمجلس النواب، أن أغلب الخلافات داخل اللجنة هي حول السلطات الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة فيان صبري في تصريح صحفي: ان "الدستور العراقي أكثر تقدماً من دساتير جميع دول الشرق الأوسط، لكن أغلب المواد الدستورية التي تحدد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بحاجة إلى إصدار قوانين في مجلس النواب، ورغم ذلك ليست المشكلة الرئيسة في الدستور، بل في غياب الإرادة السياسية لتنفيذ بنوده ومواده، من قبيل المادة 140 ذات النص الواضح، أو إصدار قانون خاص بالنفط والغاز".

واضافت ان "لجنة تعديل الدستور النيابية التي تشكلت في (28 تشرين الأول 2020) قامت بقراءة كل الدستور، لكن أعمالها تعرقلت بسبب التظاهرات وتفشي وباء كورونا"، مشيرة الى انه "رغم الانتهاء من أغلب أعمالنا في اللجنة وتعديل أكثر المواد الخلافية، لا يزال جل الخلاف متركزاً على القسم الثالث وخاصة المادة 47 الخاصة بتحديد السلطات الاتحادية".

وتابعت صبري ان "اللجنة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الاتفاق وليس على أصوات الأغلبية البرلمانية ومع ذلك، تجاوزت لجنتنا فترتها القانونية المقررة حيث كان عليها أن تنهي مهمتها خلال أربعة أشهر بموجب المادة 142 من الدستور".

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