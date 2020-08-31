محمود عثمان: وفد كردي فني في بغداد .. والسياسي اجل زيارته لهذا السبب

اعلن السياسي الكردي المستقل محمود عثمان عن وصول وفد كردي فني الى بغداد لمناقشة قانون موازنة عام 2021.



وقال عثمان في تصريح خاص صحفي ان الوفد السياسي لحكومة الاقليم اجل زيارة بغداد الى حين وصول اشعار من الحكومة الاتحادية بالمجيء ، لاستئناف المباحثات المتعلقة بالمشاكل بين بغداد واقليم كردستان " ، لافتا الى :" ان الخلافات بين بغداد واربيل ما زالت عميقة ".



واوضح " ان الوفد الكردي الفني وصل الى بغداد ويجري حاليا مناقشات مع وزارة المالية لتحديد حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2021 ، دون التطرق الى المشاكل السياسية الاخرى ".



واكد :" ان الخلافات يجب ان تحل عبر تنازل الجانبين عن شروطهما وسقفهما العالي للمطالب ، من خلال ايجاد حلول وسط لنقاط الخلاف وعدم التشدد بالرأي ، لان استمرار المشاكل يضر بهما من جميع الجوانب.



