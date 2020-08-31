حرب : من المحال سحب الثقة عن رئيس الوزراء حالياً

اكد الخبير القانوني طارق حرب:" ان من المحال سحب الثقة عن رئيس الوزراء حالياً ، كون الدستور اشترط موافقة الاغلبية العددية ( 165 صوتا) وليس الاغلبية البسيطة 83 صوتا.



وقال حرب في بيان:" ان سحب الثقة من رئيس الوزراء يحتاج دستورياً الى الاغلبية العددية ، اي تصويت 165 نائبا على الاقل لسحب الثقة منه وليس الاغلبية البسيطة اي موافقة 83 صوتا فقط"، مبينا انه "من المستحيل جمع اصوات وموافقة 165 نائبا على سحب الثقة من رئيس الوزراء".



واضاف ان "ما يدور الآن حول سحب الثقة من رئيس الوزراء وتهديد البعض من النواب والسياسيين بسحب الثقة منه ، لا قيمة دستورية له ولا اثر واقعي يحققه"، مشيرا الى ان "هذه مسألة مستحيلة التحقيق باستحالة جمع الاغلبية العددية لسحب الثقة".



وتابع حرب ان "النواب الاكراد ونواب المكون السني وعددا من نواب المكون الشيعي ، اعلنوا تأييدهم للكاظمي ، وبالتالي فان تقديم طلب استحواب من النواب لرئيس الوزراء يمكن ترويجه واجراؤه، لكن سحب الثقة مستبعد ".