الغانمي يؤكد جاهزية قانون "جرائم المعلوماتية" للتصويت في مجلس النواب

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، جاهزية قانون "جرائم المعلوماتية" للتصويت في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وسط مخاوف من أن يحد القانون من حرية الرأي في البلاد.



وقال عضو اللجنة علي الغانمي، إن لجنة الأمن والدفاع النيابية واللجان النيابية الأخرى أكملت قانون جرائم المعلوماتية، مردفاً انه أصبح جاهزا الآن للتصويت عليه في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.



وأضاف أن قانون جرائم المعلوماتية يعد من القوانين المهمة في مجلس النواب، لابد من تشريعه بعد استئناف جلسات المجلس للحد من ظاهرة تسريب ونشر المعلومات والوثائق المهمة للدولة العراقية عبر المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي.



