"وينهم" من جديد.. المغيبيون في العراق جريمة ميليشيات إيران الأبدية ومعها داعش

خبراء: تكرار تصريحات الكاظمي عن المغيبيين دون حل يؤكد أن هناك جهات أعلى منه تتحكم في الملف وأعلى من الدولة



جدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجع المغيبيين والمختفين في العراق بعدما أعاد الكلام من جديد عن اختفائهم واعتبره يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يطرح فيها الكاظمي ملف المختفين والمغيبيين في العراق وهو ما أثار أسئلة عديدة حول سبب تكرار التصريحات دون التحرك على الأرض في ملف المغيبيين من جانب الحكومة. بما يوحي أن من يمسكون بهذا الملف من الميليشيات أكبر من الدولة.



وكان قد أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن التغييب القسري جرى لأسباب طائفية، مبينا أن ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقباله عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ممن غُيب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، وفق بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي.

وأضاف البيان أن الكاظمي استمع الى قصص مؤثرة، روتها العوائل عن أبنائها الذين فُقدوا، في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة، ووعدها بمتابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدّية.

وبين الكاظمي، وفق البيان، أن الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم.

وأضاف الكاظمي، أن ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعهد بمتابعته شخصيا.



من جانبه قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أنس العزاوي، إن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للكشف عن مصير الآلاف العراقيين الذي أخفوا قسرا أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وما تلاها من عمليات تحرير وما رافقها وبعدها من عمليات إخفاء ممنهجة. وأضاف العزاوي في بيان، إن مرور أكثر من (٥ سنوات) على اختفاء الآلاف من المدنيين قسرا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم وتعويض ذويهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة.

وبين أن جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لاتسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ التزامات برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسريا، كما على البرلمان تشريع القانون الوطني لحماية جميع الأشخاص من جريمة الاختفاء القسري“.

وقبل نحو ثلاثة اشهر وفي بدايات حكم الكاظمي، اطلق نشطاء عراقيون، حملة ضخمة تحت عنوان "وينهم" تطالب بالكشف عن ألاف العراقييين المغيبيين. وطالبوا السلطات بالكشف عن مصير المغيبين قسرا في العراق، سواء خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المحافظات، أو زمن الاحتجاجات، وغيرهم الكثير.

وأوضح الناشطون، أنه وعلى الرغم من انحسار وجود تنظيم داعش، إلا أنه لا يزال هناك المئات وربما أكثر من أبناء تلك المناطق بين مختطفين وبين مغيبين وسجناء ومصيرهم مجهول.

كما كشفوا أن هناك أكثر من 4000 مغيب قسرا في صلاح الدين، وأكثر من 1800 في سامراء، ومثلهم أضعاف ببقية المحافظات التي شهدت معارك التحرير من داعش. وفي تغريدات عبر تويتر، أفاد ناشطون بأن ما بين سجون الدولة وسجون الميليشيات الطائفية، تبقى مصائر آلاف العراقيين مجهولة.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان شدد منذ بداية تكليفه على ضرورة إيجاد حل لمشكلة المختطفين والمغيّبين. لكن دون التوصل إلى اي حل حتى الان.

بدوره، دخل مركز "جرائم الحرب" على خط الأزمة، ونشر تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال فيها إن ملف المغيبين في العراق لم يعد يتحمل السكوت عنه، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك سريعا وفق القانون الدولي والمعاهدات الدولية البحث عنهم، بحسب تعبيره.

وفي ديسمبر2019 من العام الماضي، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حدوث عمليات اختطاف مرتبطة بمظاهرات بغداد، وحملت الحكومة العراقية حينها المسؤولية أيا كانت الجهة التي تنفذ هذه العمليات، ودعتها إلى التحرك سريعا ضد الانتهاكات. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف". كما دعت المفوضية الحكومة إلى التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة.

أزمة وفضيحة المغيبيين تتحملها الحكومة العراقية ولا أحد غيرها.