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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 09:11 م

برهم صالح: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير.. ومراقبون: الإشراف الدولي الكامل يضمن نزاهتها

برهم صالح والكاظمي

خبراء: عصابات إيران ستعمد إلى تزوير واسع المدى لضمان استمرارها في السلطة وعلى الجميع اليقظة

جاءت التصريحات التي أدلى بها الرئيس برهم صالح، حول ضرورة تنظيم انتخابات عراقية نزيهة بعيدة عن التدخلات والتزوير، لتبعث من جديد برسالة هامة الى العراق والعالم وهى ضرورة اجراء الانتخابات تحت إشراف دولي حتى نضمن نزاهتها تماما.
 وحتى لا تكون ممرا لعبور جديد لميليشيات إيران بعد ثورة ملايين العراقيين ضدها في الشوارع لشهور طويلة.
وكان قد شدد الرئيس، برهم صالح، أن الانتخابات المبكرة يجب أن تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير.
وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء أن العراقيينَ بعد معاناةٍ طويلة وحرمانٍ مديدٍ يتطلعونَ إلى العدالة وسيادة القانون، و إنهاء الفساد و تأمين الحياةِ الحرةِ الكريمة، يتطلعون إلى ترسيخِ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة غير منقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد صالح إلى أنه لابد من تلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح، وذلك من خلال الاحتكامِ الى الشعب في انتخابات مبكرة والتي يجب أن تكون في أجواء تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير.
وكانم قد أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة.
وتولى الكاظمي الحكم في مايو 2020، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.
وشهدت أحدث الانتخابات، التي أجريت في عام 2018، أقل نسبة إقبال بلغت 44.5%، وفقا لبيانات رسمية، ويعتقد مراقبون أن الإقبال الحقيقي كان أقل من ذلك بكثير. وإلى جانب الأزمة السياسية التي استمرت عدة أشهر، يعاني العراق أيضا من انكماش اقتصادي كبير بسبب تأثير جائحة كورونا.
في نفس السياق، قال مصطفى الكاظمي إنه لن يُترشح للانتخابات العراقية المبكرة، داعياً إيران الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وواصفاً دول الخليج بأنها تشكل العمق الاستراتيجي للعراق.


وأعرب الكاظمي خلال اجتماع مع الوزراء والاجهزة الأمنية في مقر قيادة الشرطة الاتحادية في بغداد عن ارتياحه للجهود التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق!
وشدد الكاظمي، على حق التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، مؤكداً رفضه الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات، رافضا قطع الطرقات من جانب المتظاهرين وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين.
وناقش الكاظمي مع القادة الامنيين الاستعدادات الأمنية وتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات المبكرة، المقررة في يونيو من العام المقبل، والعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
ويرى مراقبون، أن تصريحات برهم صالح، تؤكد أن هناك جهات إيرانية في الأغلب ستعمل على تزوير الانتخابات المقبلة بأي طريقة لضمان استمرارها في السلطة، وهو ما يدفع لضرورة بحث إشراف دولي كامل على كافة مراحل العملية الانتخابية.
أ.ي

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