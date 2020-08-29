الغانمي: هناك من يديرون شبكات إرهابية من الخارج في الداخل العراقي

قال عضو لجنة الأمن النيابية، علي الغانمي، إن الاغتيالات جريمة منظمة وغالباً ما تكون مدفوعة من خارج الحدود وذات أثر سياسي، مبينا أن "هناك من يديرون شبكات إرهابية من الخارج في الداخل العراقي بهدف إثارة الفتنة والفوضى".



وأكد أن "العراق محارب من دول لا تريد له الاستقرار امنياً وحتى اجتماعياً".



وتابع: "هناك طرفان ثالث ورابع في العراق يستهدفان ابنائه ويعملان على زعزعة الأمن وضرب العلاقة بين الحكومة والمواطن".



وقال ايضا "من واجب الحكومة أن تكشف عن هؤلاء ونتائج التحقيقات تحتاج وقتاً وان ثبت تورط دولة معينة يجب الكشف عنها واتخاذ قرارات"، ماضيا بالقول "كانت هناك تهم لضباط وقادة عسكريين والبعض منهم سجنوا واقيلوا من قبل الحكومة السابقة وهذا غير كافٍ وليس حلاً وكان يجب الكشف عن الاسماء وتحويلها للقضاء".



ولفت "يجب ان تقوم الحكومة بخطوات عملية لبسط الأمن والاستقرار عبر نقطة شروع لبناء الدولة وتعزيز ثقة المواطن بالدولة"، مضيفا "من واجب الحكومة ان تجعل مواطنيها يشعرون بالأمان وان لا يستهدفوا باغتيالات داخل منازلهم وخاصة المتظاهرين".