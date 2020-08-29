الصحة تحذر: العراق مقبل على هجمة جديدة من كورونا

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن فيروس كورونا يغير سلوكه بين فترة وأخرى، ولا توجد حلول لتقليل أعداد الاصابات الا بتعامل المواطنين معه بجدية، وضرورة التزامهم بالإجراءات الوقائية، محذرة من هجمة فيروسية مرتقبة.

وقال مدير عام الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح صحفي،، إن الوزارة طورت كثيرا من امكانياتها في التشخيص والعلاج واستيعاب الحالات المتزايدة، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لهزيمة الفيروس بيد المواطن من خلال الالتزام بسبل الوقاية منه، اهمها عدم الخروج من المنزل الا للضرورة مع ارتداء الكمامة، واستعمال المعقمات، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب التجمعات الجماهيرية.

وأوضح الحلفي، أن ارتفاع الاصابات خلال الفترة القليلة الماضية دليل على قوة الفيروس وسرعة انتشاره، مبينا أن النظام الصحي في وزارة الصحة جيد، وكلما ترتفع اعداد الإصابات يقابلها تصاعد بنسب الشفاء، فضلا عن انخفاض نسبة الوفيات إلى 3 بالمئة.

وأكد أن هزيمة الفيروس طبيا لا تتم الا بوجود اللقاح، او الاستمرار لحين الوصول للمناعة الجماعية بمعنى اصابة الجميع به وهو امر صعب للغاية، لان الفيروس جديد العهد، والعلماء والباحثون في العالم غير قادرين على الوصول الى لقاح فعال بمناعة طويلة الأمد.

وأشار إلى أن البلاد ستشهد هجمة جديدة بالفيروس خلال فترة التقلبات الموسمية وقدوم فصلي الخريف والشتاء مما يؤدي الى ارتفاع اعداد الاصابات بسبب الانفلونزا الخريفية التي تتزامن مع موجة الوباء الجديد.