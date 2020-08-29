العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي

كذب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، خبر وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي شمالي بغداد.



وقال الخفاجي لوسائل إعلام حكومية، إن الأنباء التي تداولتها بعض وكالات الأنباء والتي مفادها قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية "عارية من الصحة ".



وأوضح الخفاجي، أن القوات المتواجدة في قاعدة التاجي، هي القوات الأمنية العراقية .



وفيما سبق، "كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن تلك القوات سلمت مواقعها إلى القوات العراقية"، حسب الخفاجي.



وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت في وقت سابق عن تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي ،مشيرة إلى أن هذا الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من طرف القوات الأميركية و الاسترالية والنيوزلندية .



وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بدأ بسحب قواته التدريبية بشكل مؤقت من العراق، في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في وقت سابق من شهر فبراير في بيان أنّها ستقوم بسحب جزء من قواتها العاملة ضمن البعثة التدريبية في العراق "كإجراء وقائي".



