بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 29 آب 2020
آخر الأخبار
الغانمي: هناك من يديرون شبكات إرهابية من الخارج في الداخل العراقي الصحة تحذر: العراق مقبل على هجمة جديدة من كورونا العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي مراقبون: قطر وإيران تصنعان الفوضى وتعدان البيئة المناسبة لنشأة منظمات الإرهاب في ليبيا والعراق اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي لبحث تجفيف موارد التنظيم المسعودي: الحلبوسي متورط بالمؤامرات الخارجية بعد اجتماع متوتر بين الكاظمي وقادة ميليشيات إيران في العراق.. صواريخ الكاتيوشا تسقط في المنطقة الخضراء البنتاجون يمنح أول وسام شرف لجندي أسود قضى في حرب العراق الاحتجاجات العراقية.. هل ستكون البداية الحقيقية لإنهاء الدور الإيراني ونفوذه في البلاد؟ القبض على ثلاثة مسلحين هاجموا منزل ضابط استخبارات في البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 29 آب 2020 03:36 م

العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي

قاعدة التاجي
كذب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، خبر وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي شمالي بغداد.

وقال الخفاجي لوسائل إعلام حكومية، إن الأنباء التي تداولتها بعض وكالات الأنباء والتي مفادها  قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية "عارية من الصحة ".

وأوضح الخفاجي، أن القوات المتواجدة في قاعدة التاجي، هي القوات الأمنية العراقية .

وفيما سبق، "كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن تلك القوات سلمت مواقعها  إلى القوات العراقية"، حسب الخفاجي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت في وقت سابق عن تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي ،مشيرة إلى أن هذا الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من طرف القوات الأميركية و الاسترالية والنيوزلندية .

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بدأ بسحب قواته التدريبية بشكل مؤقت من العراق، في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في وقت سابق من شهر فبراير في بيان أنّها ستقوم بسحب جزء من قواتها العاملة ضمن البعثة التدريبية في العراق "كإجراء وقائي".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميليشيات

الغانمي: هناك من يديرون شبكات إرهابية من الخارج في الداخل العراقي 29 آب 2020 04:39 م

safe_image

البنك الدولي: العراق ضمن 57 دولة في هذه الشريحة من الدخل 29 آب 2020 02:32 م

رياض المسعودي

برلماني يؤكد صعوبة إقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة 29 آب 2020 01:13 م

عالية نصيف

عالية نصيف تؤكد أهمية دراسة وتقييم مشروع كري وتوسيع سواحل العراق 29 آب 2020 01:11 م

البرلمان-العراقي1

نائب :البرلمان يعتزم عقد جلسة نهاية الأسبوع وجدولها يخلو من قانون الانتخابات 29 آب 2020 01:10 م

إيرج مسجدي

أول تعليق إيراني على مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج 29 آب 2020 01:03 م

مجاهد الطائي

خبير سياسي : لو كان هناك قانون .. لرأينا الميليشيات وقادتها بالسجون بتهمة الخيانة العظمى 29 آب 2020 12:50 م

safe_image

الكاظمي للقوى السياسية : "لا تتدخلوا باختيار أمين بغداد" 29 آب 2020 12:44 م

التعليقات