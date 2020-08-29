أهمها الاستثمار في النفط والسياحة.. مراقبون يكشفون الثمار الاقتصادية للسلام الإماراتي مع إسرائيل

ثمار اقتصادية وسياسية، من المتوقع حصادها نتيجة معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات بالنسبة للبلدين، خاصة أن كلتيهما تضرر اقتصادها بعد انتشار وباء كورونا المستجد.



اتفاقيات وراء المعاهدة



وكشأن أي معاهدة، فإن هناك اتفاقيات بين البلدين، تنوعت المجالات بين النفط والسياحة والتكنولوجيا، ما سيكون له نتائج اقتصادية إيجابية على كلٍ من البلدين.



وستكون الإمارات أول دولة خليجية قادرة على ممارسة الأعمال التجارية بشكل علني مع إسرائيل التي بدورها ستتمكن من الدخول إلى دبي وأبوظبي، اللتين تجذبان الاموال والاستثمارات العالمية.



وفي حين أن تركيز إسرائيل قد يتمحور بشكل أساسي حول الثروة النفطية للدولة الخليجية، فإن الإمارات تبدو مستعدة للاستثمار بشكل كبير في قطاعي السياحة والتكنولوجيا بحسب مراقبين

.النفط و السياحة



وفي تصريحات خاصة نشرتها وكالة « فرنس برس» تقول «إلين آر والد»، الباحثة في مركز الطاقة العالمي التابع لمعهد المجلس الأطلسي، إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يمكن أن يساعد في قلب الأمور الاقتصادية للبلدين.



إذ أوضحت والد: ستستفيد إسرائيل كثيرا إذا تمكنت من شراء النفط الإماراتي، وستستفيد الإمارات إذ سيصبح بإمكانها البيع لزبون متعطش.



وتابعت: الإمارات تتطلع للاستفادة من السياحة الإسرائيلية وأن تصبح موقع اتصال للرحلات الإسرائيلية، بينما تجني إسرائيل ثمار تدفق الاستثمار واستقطاب الطلاب الإماراتيين.



ملامح أخرى



ووفقًا لمجلة «فوربس»، سافر ما يقرب من نصف الإسرائيليين نحو 9 ملايين إلى الخارج في عام 2017.





وفي مدينة حيفا الساحلية المختلطة شمال إسرائيل، بدأ مكتب «ميراج تورز» بالترويج لرحلات إلى دبي واضعًا صورة المدينة الثرية وكتبًا بالإنجليزية «دبي قريبًا».



يقول صاحب مكتب السياحة «جورج محيشيم» لـ«فرانس برس»، إن الإمارات دولة جاذبة للسياحة، فالفنادق وصورها المنشورة جعلت الناس يقبلون عليها.



ويضيف، تصلني اتصالات كثيرة من العرب واليهود، إقبال اليهود كبير ويطلبون مني تسجيلهم في أول رحلة.



حجم الاستثمارات



في السياق ذاته أفادت القناة 12 الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، أن وزارة الاقتصاد قدرت أن الصادرات إلى الإمارات يمكن أن تصل إلى ما بين 300 و500 مليون دولار سنويًّا، ومن المتوقع أن تصل استثمارات الإمارات في إسرائيل إلى 350 مليون دولار سنويًّا.



وذكرت القناة، أن المجالات التي من المتوقع أن تحقق أكبر المكاسب هي الصناعات الإلكترونية والمعدات الطبية والتكنولوجيا المالية والاتصالات.

وبحسب تقرير لقناة «CNN»، رأت «تشينزيا بيانكو»، الباحثة في معهد «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، أن الإماراتيين معجبون بالميزة التنافسية الإسرائيلية والخبرة المعرفية في قطاعي الإنترنت والتكنولوجيا الفائقة.