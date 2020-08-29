بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 29 آب 2020
آخر الأخبار
الغانمي: هناك من يديرون شبكات إرهابية من الخارج في الداخل العراقي الصحة تحذر: العراق مقبل على هجمة جديدة من كورونا العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي مراقبون: قطر وإيران تصنعان الفوضى وتعدان البيئة المناسبة لنشأة منظمات الإرهاب في ليبيا والعراق اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي لبحث تجفيف موارد التنظيم المسعودي: الحلبوسي متورط بالمؤامرات الخارجية بعد اجتماع متوتر بين الكاظمي وقادة ميليشيات إيران في العراق.. صواريخ الكاتيوشا تسقط في المنطقة الخضراء البنتاجون يمنح أول وسام شرف لجندي أسود قضى في حرب العراق الاحتجاجات العراقية.. هل ستكون البداية الحقيقية لإنهاء الدور الإيراني ونفوذه في البلاد؟ القبض على ثلاثة مسلحين هاجموا منزل ضابط استخبارات في البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 02:57 م

قلق أممي من الاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين في طرابلس الليبية

2231-1200x675
 عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها إزاء ما اعتبرته ”استخداما مفرطا للقوة ضد متظاهرين في العاصمة طرابلس“، التي تشهد احتجاجات شعبية منذ أيام.
وقالت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني: ”تشهد ليبيا تحولا لافتا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.. تحث بعثة الأمم المتحدة على الهدوء وتطبيق سيادة القانون، والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم“.
وأضافت: ”في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج“.
وتابعت: ”في طرابلس يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين. كما تعبر البعثة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت“.
واختتمت البعثة بيانها قائلة: ”يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي“.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم صالح والكاظمي

برهم صالح: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير.. ومراقبون: الإشراف الدولي الكامل يضمن نزاهتها 29 آب 2020 09:11 م

sddsf-1200x675

فنزويلا وإيران..تحالف المنبوذين 29 آب 2020 03:41 م

Capture

قطر دعمت التوغل والانتشار.. النمسا تنتفض ضد مخططات "الإخوان "في القارة العجوز 29 آب 2020 03:35 م

4-71

أهمها الاستثمار في النفط والسياحة.. مراقبون يكشفون الثمار الاقتصادية للسلام الإماراتي مع إسرائيل 29 آب 2020 03:29 م

2231-1200x675

الأزمات تحاصر حكومة السراج .. والعصيان المدني يهدد عرشه في الغرب الليبي 29 آب 2020 03:22 م

التفجيرات بالمناطق السنية من تدبير قطر وايران

مراقبون: قطر وإيران تصنعان الفوضى وتعدان البيئة المناسبة لنشأة منظمات الإرهاب في ليبيا والعراق 29 آب 2020 03:13 م

Capture

حملة الشهادات العليا يتظاهرون للتوظيف ويحذرون من جهات تحاول سرقة الدرجات الوظيفية 29 آب 2020 02:52 م

1

اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي لبحث تجفيف موارد التنظيم 29 آب 2020 01:08 م

التعليقات