بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 29 آب 2020
آخر الأخبار
الغانمي: هناك من يديرون شبكات إرهابية من الخارج في الداخل العراقي الصحة تحذر: العراق مقبل على هجمة جديدة من كورونا العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي مراقبون: قطر وإيران تصنعان الفوضى وتعدان البيئة المناسبة لنشأة منظمات الإرهاب في ليبيا والعراق اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي لبحث تجفيف موارد التنظيم المسعودي: الحلبوسي متورط بالمؤامرات الخارجية بعد اجتماع متوتر بين الكاظمي وقادة ميليشيات إيران في العراق.. صواريخ الكاتيوشا تسقط في المنطقة الخضراء البنتاجون يمنح أول وسام شرف لجندي أسود قضى في حرب العراق الاحتجاجات العراقية.. هل ستكون البداية الحقيقية لإنهاء الدور الإيراني ونفوذه في البلاد؟ القبض على ثلاثة مسلحين هاجموا منزل ضابط استخبارات في البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 02:52 م

حملة الشهادات العليا يتظاهرون للتوظيف ويحذرون من جهات تحاول سرقة الدرجات الوظيفية

Capture
نظم المئات من حملة الشهادات العليا من مختلف المحافظات العراقية تظاهرات احتجاجية امام الوزارات في العاصمة بغداد، على الرغم من تفشي وباء كورونا وارتفاع درجات الحرارة والظروف السياسية التي يمر بها البلد، أملاً  بالحصول على نتائج تفضي بالحصول على ثمار سنواتهم التي قضوها للوصول الى هذه المراتب العلمية.
واكدت منسقة تظاهرات حملة الشهادات العليا رواء الجاف ، ان تظاهراتنا المطالبة بالتعيين بدأت منذ العام  2014، وقد شُرع بعدها قانون تشغيل حملة الشهادات العليا، لكنه بقي حبراً على ورق، ثم تجددت تظاهراتنا في بداية العام الجاري من امام وزارة التعليم العالي احتجاجاً على عدم تطبيق القانون.
وكشفت الجاف عن وجود جهات سياسية حاولت استغلال تظاهراتنا ودعم مطالبنا وتحقيقها مقابل ان يكون ولاؤنا لها وهو الامر الذي رفضناه بتاتاً.
وبيّنت: التقينا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتفاعل مع قضيتنا ووعدنا بأنه سيمد يد العون لجميع حملة الشهادات العليا  لحل هذه القضية، مؤكدة اننا داعمون للكاظمي نظراً لجديته بتقديم الخدمات للشعب وبالأخص اهتمامه بقضيتنا.
وينص قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 على تخصيص ما لايقل عن (20%) من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا بوزارة التعليم العالي، وتخصيص (15%) من درجات الحذف والإستحداث لتعيينهم في الوزارات.
إلى ذلك، حذر تجمع "وطن" لحملة الشهادات العليا (احدى تنسيقيات الاحتجاجات) النواب من سرقة الدرجات الوظيفية، مؤكداً انهم سيفضحون سارقي الدرجات ولن يسمحوا لهم بفرض قوائم التعيينات.
وناشد العديد من حملة الشهادات العليا، الجهات المسؤولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرض توفير درجات وظيفية لهم في موازنة 2021، مؤكدين ان اعتصامهم مستمر ولن يترددوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة التي سُلبت منهم طوال السنين الماضية.
بالمقابل، أعلن مجلس الوزراء، ان موازنة 2021 ستخصص جزءاً كبيراً من درجات الحذف والاستحداث لحملة الشهادات العليا.
وتعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب، بدعم مطالب حملة الشهادات العليا ومخاطبة مكتب رئيس مجلس الوزراء لاستيعابهم وتوظيف الطاقات والاختصاصات المهمة.
وكشفت معلومات عن 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم صالح والكاظمي

برهم صالح: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير.. ومراقبون: الإشراف الدولي الكامل يضمن نزاهتها 29 آب 2020 09:11 م

sddsf-1200x675

فنزويلا وإيران..تحالف المنبوذين 29 آب 2020 03:41 م

Capture

قطر دعمت التوغل والانتشار.. النمسا تنتفض ضد مخططات "الإخوان "في القارة العجوز 29 آب 2020 03:35 م

4-71

أهمها الاستثمار في النفط والسياحة.. مراقبون يكشفون الثمار الاقتصادية للسلام الإماراتي مع إسرائيل 29 آب 2020 03:29 م

2231-1200x675

الأزمات تحاصر حكومة السراج .. والعصيان المدني يهدد عرشه في الغرب الليبي 29 آب 2020 03:22 م

التفجيرات بالمناطق السنية من تدبير قطر وايران

مراقبون: قطر وإيران تصنعان الفوضى وتعدان البيئة المناسبة لنشأة منظمات الإرهاب في ليبيا والعراق 29 آب 2020 03:13 م

2231-1200x675

قلق أممي من الاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين في طرابلس الليبية 29 آب 2020 02:57 م

1

اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي لبحث تجفيف موارد التنظيم 29 آب 2020 01:08 م

التعليقات