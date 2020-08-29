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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 02:32 م

البنك الدولي: العراق ضمن 57 دولة في هذه الشريحة من الدخل

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 اعتبر البنك الدولي يوم السبت بان العراق من الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط الأعلى، مبينا ان هذه الاقتصادات تتكون من 56 دولة.
وقال البنك في تقرير له  ان "العراق يعتبر من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الاعلى"، مبينا ان "هذه الاقتصادات يتراوح نصيف الفرد فيها من الدخل القومي الاجمالي ما بين 4046 دولار و 12,535 دولار".
واضاف ان "هذه الاقتصاديات تتكون من 56 دولة بالاضافة الى العراق فانها تتكون ايضا من البانيا والارجنيتن والصين والاردن والبرازيل وتركيا ولبنان وليبيا وماليزيا وجنوب افريقيا وتايلند".
واشار الى ان "الاقتصادات منخفضة الدخل هي تلك التي يبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومي 1035 وشملت 29 دولة من بينها وارتيريا واليمن والسودان وسوريا"، مشيرة الى ان "الاقتصادات التي هي ذات دخل عالي تتكون من 83 دولة شملت من بينها  الامارات والبحرين من الدول العربية وايطاليا والنمسا والمانيا" .
ويصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات- منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. وتقدر على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأميركي.
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