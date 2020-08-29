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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 29 آب 2020 01:43 م

القبض على خمسة متهمين بالسرقة والتزوير وترويج المخدرات في بغداد والأنبار

اعتقال
ألقت الاجهزة الامنية القبض على خمسة متهمين بالسرقة والتزوير والمخدرات في بغداد والانبار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان قوة من مكتب مكافحة إجرام (النهروان) إلقت القبض على متهمين اثنين بالسرقة بعد سرقتهما مبلغ (5 آلاف دولار  مع مصوغات ذهبية) من داخل عجلة مركونة في أحد الشوارع الرئيسة جنوب العاصمة بغداد، كما تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام (باب الشيخ) من القبض على متهم آخر بالسرقة لقيامه بسرقة حقيبة يدوية نسائية في منطقة شارع فلسطين فيما قامت قوة من مكتب مكافحة إجرام (حي العامل) بإلقاء القبض على متهم بتزوير مستمسكات رسمية لغرض تحويل ملكية عجلة وفق المادة ٢٩٢/٢٩٨ ق.ع.

من جانب اخر القت مفارز قيادة شرطة محافظة الأنبار  القبض على متهمين اثنين بقضايا المخدرات، حيث تم القبض على المتهم الاول في القرية العصرية، وضبط بحوزته (٢٠) حبة مخدرة نوع كبتاجون ، وعلى المتهم الثاني في قضاء البغدادي غرب محافظة الأنبار، وضبط بحوزته (٤٥)  حبة مخدرة نوع كبتاجون.
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