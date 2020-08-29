ألقت الاجهزة الامنية القبض على متهم قتل زوجته وعنف ابنته في بغداد.



وذكر بيان لوزارة الداخلية ان مفارز مديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القت القبض على متهم أقبل على قتل زوجته وتعنيف ابنته في منطقة الزعفرانية ببغداد.



واوضح ان عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص بالاشتراك مع مفرزة من الشرطة الاتحادية ومتابعته عند هروبه بعدما نفذ عمليته النكراء والإطاحة به ليتم تسليمه الى مركز شرطة الزعفرانية.