برلماني يؤكد صعوبة إقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة

أكد النائب عن / سائرون / رياض المسعودي صعوبة اقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة.



وقال المسعودي في ان البرلمان سيعقد اولى جلسات الفصل التشريعي الجديد يوم السبت المقبل ، الخامس من ايلول المقبل ، وان الاولوية للبرلمان اقرار قانون المحكمة الاتحادية الجديد وحل مشكلة قانون الانتخابات .



واوضح ان قانون المحكمة الاتحادية الجديد يحتاج الى توافق سياسي بين الكتل لان التصويت عليه يحتاج الى حضور وتصويت ٢٢٢ نائبا اي ثلثي اعضاء البرلمان بحسب الدستور وهذا الامر صعب التحقق في الوقت الحاضر لعدم التوافق بين الكتل السياسية وضعف حضور النواب الى البرلمان حيث ان معدل حضور النواب الى الجلسات يتراوح بين ١٧٠ الى ١٩٠ نائبا واعلى تقدير ٢٠٠ نائب .