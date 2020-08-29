عالية نصيف تؤكد أهمية دراسة وتقييم مشروع كري وتوسيع سواحل العراق



اكدت النائبة عالية نصيف، على أهمية دراسة وتقييم مشروع كري وتوسيع سواحل العراق.



وقالت نصيف في ان "على رئاسة الوزراء والوزارات المعنية دراسة وتقييم مشروع كري وتوسيع سواحل العراق والبدء من جهة قناة خور عبدالله"، مبينة أن "توسيع السواحل سيزيد حصة العراق من الموانئ ويخلق مساحة لصيد وتجارة الأسماك".



واضافت ان "حكومة الكاظمي فيما لو باشرت بتنفيذ هذه الفكرة سيكون لها السبق في فتح باب للموارد الاقتصادية سواء من خلال الموانئ أو صيد الأسماك البحرية، وبالتالي ستسهم هذه العملية بإنعاش الاقتصاد العراقي".



وشددت نصيف على "ضرورة إنجاز هذا المشروع بسواعد عراقية دون إحالته إلى شركات ولا إجراء مناقصات، فهناك خبرات هندسية وفنية وإدارية في الوزارات بالإمكان استغلالها لتوفير النفقات".