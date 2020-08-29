نائب :البرلمان يعتزم عقد جلسة نهاية الأسبوع وجدولها يخلو من قانون الانتخابات

أعلن تحالف عراقيون، عن خلو جلسة البرلمان المقرر انعقادها نهاية الأسبوع الحالي من التصويت على قانون الانتخابات، عازيا الأمر إلى عدم وجود توافق سياسي لتمرير القانون.

وقال النائب حسن المسعودي إن “الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد لم تشهد اتخاذ اي قرارات قوية لتهيئة القوانين للجلسات القادمة”.





وأضاف ، أن “القوى السياسية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الدوائر المتعددة”، لافتا إلى أن “طرح قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية في الجلسة الأولى دون اتفاق سياسي يكون عديم الجدوى”.





واستبعد المسعودي “تمرير قانون الانتخابات في أولى جلسات مجلس النواب المقرر انعقادها نهاية الأسبوع الحالي”.

